بالأسماء.. مصرع 3 أطفال أشقاء في حريق داخل شقة سكنية بالدقهلية

كتب : رامي محمود

08:26 م 21/01/2026

إسعاف - أرشيفية

الدقهلية - رامي محمود:

لقي ثلاثة أطفال أشقاء مصرعهم إثر اندلاع حريق هائل داخل شقة سكنية بعقار مكون من 4 طوابق بشارع الثانوية بمدينة المنصورة، نتيجة ماس كهربائي، وتمت السيطرة على الحريق ونقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المنصورة الدولي.

وكان اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بوقوع حريق في منزل بشارع الثانوية، دائرة قسم شرطة أول المنصورة.

وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم وسيارات الإطفاء التابعة لإدارة الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين نشوب الحريق بالطابق الأخير من العقار نتيجة ماس كهربائي أدى إلى التهام محتويات الشقة.

ونتج عن الحريق وفاة ثلاثة أطفال أشقاء هم: سليم نور الدين عماد مصطفى 9 سنوات، شقيقه سليمان 6 سنوات، والأصغر سفيان 4 سنوات.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، واستخراج جثامين الأطفال الثلاثة ونقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى المنصورة الدولي.

وحُرر المحضر اللازم، وأودعت الجثامين ثلاجة حفظ الموتى، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

وفاة ثلاثة أطفال أشقاء مدير أمن الدقهلية المنصورة مستشفى المنصورة الدولي حريق شقة سكنية

