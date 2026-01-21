قالت القناة 13 العبرية، الأربعاء، إن الشرق الأوسط يشهد حالة "تأهب قصوى"، حيث يوشك الجيش الأمريكي على إكمال نشر قواته على نطاق واسع في المنطقة، بما يشمل إرسال طائرات مقاتلة إضافية إلى قبرص، وطائرات تزويد بالوقود استراتيجية إلى بريطانيا وإسبانيا وقطر.

وكشفت القناة العبرية، أن الولايات المتحدة نشرت بطاريات نظام الدفاع الجوي "ثاد" في مواقع استراتيجية بكل من الأردن والسعودية وقطر لحماية الأصول والحلفاء.

في غضون ذلك، باتت حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" بعد أن أوقفت أجهزة تحديد الهوية على بعد أيام معدودة من الخليج العربي.

وبحسب القناة، فإن التقديرات الإسرائيلي تشير إلى أن "انتظار الهجوم قد يستغرق أياما عديدة".

في أثناء ذلك، أعلنت إيران على المستوى الرسمي للأول مرة، مقتل 3117 شخصا في الاحتجاجات وأعمال الشغب، بينهم عناصر أمن، فيما تمارس طهران ضغوطا دبلوماسية لمنع التحرك العسكري بينما تستعد لاضطرابات داخلية، وفقا للقناة 13.

وأصدرت لجنة الأمن القومي الإيرانية تهديدا مباشرا، معتبرة أن أي هجوم على المرشد الأعلى علي خامنئي سيُعد "إعلان حرب على العالم الإسلامي بأسره".

من جانبه، أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، جاهزية جيش الاحتلال لمختلف السيناريوهات وتطوير القدرات لتحقيق النصر في "الحملة الشاملة" ضد الأعداء.

وقال في خطاب لسلاح الجو الإسرائيلي: "أنتم الذراع الاستراتيجية.. اكتسبتم خبرة عملياتية لا مثيل لها في العالم خلال الحرب وعملية (عام كالافي)، وسنعرف كيف نهاجم بقوة في أي ساحة عدو يهدد أمن إسرائيل".

وخلال مقابلة مع "نيوز نيشن" أمس الثلاثاء، حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه: "إذا حدث لي مكروه، فسوف ندمر بلادهم بأكملها ونمحوهم من على وجه الأرض"، في إشارة إلى إيران بعد رسائل تتضمن تحذير من محاولات اغتيال محتملة ضد الرئيس الأمريكي.

وأشارت القناة إلى تقارير "وول ستريت جورنال" التي تفيد بأن مسؤولي البيت الأبيض أكدوا أن ترامب يطالب البنتاجون بوضع خطة "حل حاسم" لإيران، رغم عدم صدور أمر نهائي بالهجوم حتى الآن.