هل ارتفعت أسعار "آيفون" في مصر؟ رد رسمي يحسم الجدل

كتب- محمود الهواري:

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، أنباء عن ارتفاع أسعار أجهزة "آيفون"، وذلك عقب قرار مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإنهاء فترة الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج بصحبة الركاب.

ونفى وكيل شركة "أبل" المعتمد في مصر، شركة "تريدلاين"، صحة ما تردد بشأن وجود زيادات في أسعار أجهزة "Apple" بعد تطبيق القرار، مؤكدا استمرار الأسعار الرسمية دون تغيير.

وأوضحت الشركة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن قرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تهدف إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة وحماية حقوق المستخدم المصري، مشيرة إلى التزامها بدعم عملائها في السوق المحلية.

سعر آيفون 17 الأساسي

يبدأ سعر النسخة المزودة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت من 62,500 جنيه، بينما النسخة بسعة 512 جيجابايت تصل إلى 78,200 جنيه.

سعر آيفون 17 برو

تبدأ النسخة المزودة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت من 86,500 جنيه، والنسخة بسعة 512 جيجابايت تباع بسعر 102,200 جنيه، أما النسخة بسعة 1 تيرابايت فتبلغ 117,900 جنيه.

سعر آيفون 17 برو ماكس

النسخة المزودة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت تبدأ من 94,000 جنيه، ونسخة 512 جيجابايت بسعر 109,600 جنيه، والنسخة بسعة 1 تيرابايت تصل إلى 125,200 جنيه، بينما نسخة 2 تيرابايت تباع بسعر 156,500 جنيه.

سعر آيفون إير

النسخة المزودة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت تباع بسعر 79,000 جنيه، والنسخة بسعة 512 جيجابايت بسعر 94,800 جنيه، بينما النسخة بسعة 1 تيرابايت تصل إلى 110,500 جنيه.

وتأتي جميع هواتف آيفون 17 المطروحة في السوق المصري مزودة بالنسخة التقليدية للشريحة، مع إمكانية تفعيل خاصية الشريحة الافتراضية "eSIM".