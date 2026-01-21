إعلان

اللجنة المصرية بغزة تتهم إسرائيل بتعمد استهداف صحفييها

كتب-عبدالله محمود:

09:22 م 21/01/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    موقع الهجوم الإسرائيلي على سيارة اللجنة المصرية بغزة (9)_10
  • عرض 10 صورة
    موقع الهجوم الإسرائيلي على سيارة اللجنة المصرية بغزة (3)
  • عرض 10 صورة
    موقع الهجوم الإسرائيلي على سيارة اللجنة المصرية بغزة (2)
  • عرض 10 صورة
    موقع الهجوم الإسرائيلي على سيارة اللجنة المصرية بغزة (6)
  • عرض 10 صورة
    موقع الهجوم الإسرائيلي على سيارة اللجنة المصرية بغزة (4)
  • عرض 10 صورة
    موقع الهجوم الإسرائيلي على سيارة اللجنة المصرية بغزة (5)
  • عرض 10 صورة
    موقع الهجوم الإسرائيلي على سيارة اللجنة المصرية بغزة (7)
  • عرض 10 صورة
    موقع الهجوم الإسرائيلي على سيارة اللجنة المصرية بغزة (8)
  • عرض 10 صورة
    موقع الهجوم الإسرائيلي على سيارة اللجنة المصرية بغزة (9)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اتهم الناطق باسم اللجنة الإعلامية المصرية في قطاع غزة محمد منصور، قوات الاحتلال الإسرائيلية بتعمد استهداف الصحفيين التابعين لهم.

وقال منصور، خلال تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الأربعاء، إنه تم استهداف الصحفيين التابعين للجنة بشكل مباشر في غارة إسرائيلية.

وأوضح الناطق باسم اللجنة الإعلامية المصرية بغزة، إن عمل اللجنة إغاثي وإنساني ويقومون بتقديم المساعدات لأهالي قطاع غزة.

وأكد الناطق باسم اللجنة الإعلامية المصرية، أنهم سيواصلون عملهم الإنساني رغم الاستهدافات الإسرائيلية لطواقمهم.

وأشار منصور إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم مبررات واهية لتبرير جريمته بحق طواقمهم.

اقرأ أيضًا:

8 صور من موقع الهجوم الإسرائيلي على سيارة اللجنة المصرية بغزة

إسرائيل تستهدف سيارة تابعة للجنة المصرية في غزة واستشهاد 3 صحفيين فلسطينيين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللجنة الإعلامية المصرية قطاع غزة محمد منصور قوات الاحتلال الإسرائيلية جيش الاحتلال الإسرائيلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب خلال لقائه السيسي: سد إثيوبيا مولته أمريكا وهو يسد مجرى نهر النيل
شئون عربية و دولية

ترامب خلال لقائه السيسي: سد إثيوبيا مولته أمريكا وهو يسد مجرى نهر النيل
"هتتجاب أنت واللي وراك" أول تعليق من شقيق ياسمين عبدالعزيز بعد محاولة
مسرح و تليفزيون

"هتتجاب أنت واللي وراك" أول تعليق من شقيق ياسمين عبدالعزيز بعد محاولة
رئيس البنك التجاري الدولي يتوقع خفض أسعار الفائدة 6 و7% بحلول نهاية 2026
أخبار البنوك

رئيس البنك التجاري الدولي يتوقع خفض أسعار الفائدة 6 و7% بحلول نهاية 2026
علامات صامتة لنقص الفيتامينات.. كيف ينبهك جسمك قبل المرض؟
نصائح طبية

علامات صامتة لنقص الفيتامينات.. كيف ينبهك جسمك قبل المرض؟
موقف صلاح؟.. سلوت يعلن تشكيل ليفربول لمواجهة مارسيليا
رياضة عربية وعالمية

موقف صلاح؟.. سلوت يعلن تشكيل ليفربول لمواجهة مارسيليا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام