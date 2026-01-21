اللجنة المصرية بغزة تتهم إسرائيل بتعمد استهداف صحفييها

بسبب الأمطار.. فيضانات عارمة في موزامبيق تُجبر الآلاف على النزوح- صور

اتهم الناطق باسم اللجنة الإعلامية المصرية في قطاع غزة محمد منصور، قوات الاحتلال الإسرائيلية بتعمد استهداف الصحفيين التابعين لهم.

وقال منصور، خلال تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الأربعاء، إنه تم استهداف الصحفيين التابعين للجنة بشكل مباشر في غارة إسرائيلية.

وأوضح الناطق باسم اللجنة الإعلامية المصرية بغزة، إن عمل اللجنة إغاثي وإنساني ويقومون بتقديم المساعدات لأهالي قطاع غزة.

وأكد الناطق باسم اللجنة الإعلامية المصرية، أنهم سيواصلون عملهم الإنساني رغم الاستهدافات الإسرائيلية لطواقمهم.

وأشار منصور إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم مبررات واهية لتبرير جريمته بحق طواقمهم.

