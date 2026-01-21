وزير السياحة يفتتح متحف توت عنخ آمون بالجناح المصري بمعرض مدريد

افتتح شريف فتحي وزير السياحة والآثار، مساء اليوم الأربعاء، على أنغام موسيقى الهارب، متحف المستنسخات الأثرية الخاصة بـ كنوز الملك الشاب توت عنخ آمون، والذي أقامته الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ضمن الجناح المصري المشارك بالمعرض السياحي الدولي FITUR 2026، والذي انطلقت فعاليات دورته الـ 46 اليوم وتستمر حتى 25 يناير الجاري بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وشارك في الافتتاح كل من: السفير إيهاب بدوي سفير مصر في إسبانيا، والدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وأشار وزير السياحة، إلى أن هذا المتحف يعتبر نموذجًا مصغرًا لبعض قاعات الملك الذهبي توت عنخ آمون الموجودة بالمتحف المصري الكبير، وذلك في إطار الاحتفال بافتتاح المتحف، وفي ضوء النجاح الكبير والإقبال اللافت الذي حققه هذا النموذج خلال إقامته ضمن الجناح المصري المُشارك في معرض WTM، إذ جذب أنظار المشاركين وأسهم في إبراز عظمة الحضارة المصرية القديمة.

وأضاف" فتحي"، أنه تم تكرار هذا النموذج خلال المشاركة الحالية، ولا سيما في ظل الاهتمام الكبير للسوق الإسباني بمنتج السياحة الثقافية.

وأوضح بيان الوزارة، أنه حضر الافتتاح كل من: سوزان مصطفي رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة، ومحمد محسن مدير وحدة ليبيريا والأمريكتين بالهيئة، وأحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة، والمستشار عمرو المليجي بالسفارة المصرية في إسبانيا، وعدد من مسؤولي الحكومة الأسبانية، إلى جانب سفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين في إسبانيا، ومحمد أيوب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، وعدد من ممثلي شركات السياحة المصرية.

وتم دعوة الحضور، عقب الافتتاح، كافة على حفل استقبال نظمته الهيئة داخل الجناح المصري، تم خلاله تقديم مجموعة من الأكلات والمشروبات المصرية التقليدية مثل الكركديه والمهلبية والكشري وهو ما يأتي في ضوء تسجيل مصر لأكلة الكشري على قائمة التراث العالمي اللامادي لمنظمة اليونسكو.

واستقبل الحضور عدد من المشاركين مرتدين أزياء فرعونية، في إطار إبراز الطابع الحضاري والثقافي المصري القديم.

وأقيم متحف المستنسخات الأثرية للملك توت عنخ آمون، على مساحة 418 متر مربع، مُقسمة إلى منطقتين يفصل بينهما ممر بعرض 7 أمتار؛ إذ تبلغ مساحة إحدى المنطقتين 214 متر مربع، بينما تبلغ مساحة الأخرى 204 متر مربع، وذلك بمنطقة الـ Fast Track بالمعرض التي تربط بين المنطقة المركزية للمعرض Central Avenue وقاعة 12 المخصصة للمحتوى التكنولوجي والمعرفي.

وأوضحت المهندسة مروة أحمد مدير عام المعارض والفعاليات بالهيئة، من جانبها، أن هذا المتحف يعرض 54 مستنسخ أثري لأهم مقتنيات الملك الذهبي توت عنخ آمون أيقونة المتحف من تصنيع شركة كنوز مصر للنماذج الأثرية ومنها كرسي العرش الخاص بالملك، والتابوت الذهبي الخاص به، وتمثال الكا وبعض من مجوهراته الفريدة، و القناع الذهبي للملك و كرسي الحفلات الخاص به، وبعض القطع الذهبية الأخرى الموجودة بالمتحف.