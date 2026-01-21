إعلان

في بيان رسمي.. إيران تعلن مقتل 3117 شخصا خلال الاحتجاجات الأخيرة

كتب : محمود الطوخي

08:41 م 21/01/2026

عباس عراقجي وزير الخارجية في إيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في أول إحصائية رسمية لحصيلة القتلى جراء الاحتجاجات الأخيرة، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، الأربعاء، مقتل 3117 شخصا خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الأسابيع الماضية.

ويتزامن الإعلان، مع توجيه وزير الخارجية عباس عراقجي "التهديد الأكثر مباشرة" حتى الآن ضد الولايات المتحدة، محذرا من أن بلاده "سترد بكل ما لديها" إذا تعرضت لهجوم متجدد.

ونقل التلفزيون الإيراني، بيانا عن "مؤسسة الشهداء" يوضح أن 2427 من الضحايا الذين سقطوا منذ بدء المظاهرات في 28 ديسمبر الماضي كانوا من "المدنيين وقوات الأمن"، دون تقديم تفاصيل عن بقية العدد الإجمالي 3117.

في المقابل، أفادت وكالة أنباء "نشطاء حقوق الإنسان" ومقرها في واشنطن بأن العدد الفعلي للقتلى بلغ 4560 شخصا.

وفي مقال رأي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، كتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: "على عكس ضبط النفس الذي أبدته إيران في حرب يونيو 2025، فإن قواتنا المسلحة الجبارة لا تتردد في الرد بكل ما أوتينا من قوة إذا ما تعرضنا لهجوم جديد".

وأضاف عراقجي: "هذا ليس تهديدا، بل حقيقة.. المواجهة الشاملة ستكون شرسة وستستمر لفترة أطول بكثير من السيناريوهات الخيالية التي تحاول إسرائيل ووكلاؤها الترويج لها في البيت الأبيض".

وزعم عراقجي، أن "المرحلة العنيفة" من الاضطرابات استمرت أقل من 72 ساعة، ملقيا اللوم على "متظاهرين مسلحين"، متجاهلا الفيديوهات المسربة التي تظهر استخدام الأمن للذخيرة الحية ضد العزّل.

يأتي هذا التصعيد بينما تتحرك مجموعة حاملات طائرات أمريكية غربا من آسيا باتجاه الشرق الأوسط، مع رصد تحركات لطائرات مقاتلة ومعدات في المنطقة عقب الانتشار الواسع في الكاريبي عقب عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

ويرجح مراقبون أن تهديدات عراقجي تشير إلى "الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى" التي لم تستخدمها طهران في حربها الأخيرة مع إسرائيل، والتي يمكنها استهداف القواعد والمصالح الأمريكية في الخليج.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التلفزيون الإيراني الاحتجاجات في إيران عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"إعادة نص مليار".. الزمالك يصحح الأوضاع مع المستثمرين بعد سحب الأرض
رياضة محلية

"إعادة نص مليار".. الزمالك يصحح الأوضاع مع المستثمرين بعد سحب الأرض
رئيس البنك التجاري الدولي يتوقع خفض أسعار الفائدة 6 و7% بحلول نهاية 2026
أخبار البنوك

رئيس البنك التجاري الدولي يتوقع خفض أسعار الفائدة 6 و7% بحلول نهاية 2026
الضرائب: رفع الحجز عن حساب الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة
اقتصاد

الضرائب: رفع الحجز عن حساب الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة
بالأسماء.. مصرع 3 أطفال أشقاء في حريق داخل شقة سكنية بالدقهلية
أخبار المحافظات

بالأسماء.. مصرع 3 أطفال أشقاء في حريق داخل شقة سكنية بالدقهلية

ترامب خلال لقائه السيسي: سد إثيوبيا مولته أمريكا وهو يسد مجرى نهر النيل
شئون عربية و دولية

ترامب خلال لقائه السيسي: سد إثيوبيا مولته أمريكا وهو يسد مجرى نهر النيل

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام