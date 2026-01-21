إعلان

متحدث الرئاسة ينشر صور لقاء الرئيس السيسي و دونالد ترامب

كتب : أحمد العش

09:50 م 21/01/2026
    لقاء الرئيس السيسي و دونالد ترامب (1)

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، عبر فيسبوك، مجموعة من الصور للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، على هامش مشاركتهما في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وكان الرئيس السيسي قد التقى بالرئيس ترامب، بحضور كل من الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، واللواء حسن رشاد، رئيس جهاز المخابرات العامة، ومن الجانب الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، وستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، إذ أكد الرئيس السيسي حرص مصر على الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، معربا عن تطلع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري من خلال عقد الدورة الثانية من المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي خلال عام 2026.

وأعرب الرئيس الأمريكي، عن تقديره الكبير للشراكة الممتدة بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية، مشيدًا بالدور الذي يضطلع به الرئيس السيسي في تحقيق التنمية والاستقرار السياسي والأمني في مصر، وكذلك في دعم السلم والاستقرار الإقليميين.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن اللقاء تطرق أيضا إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، إذ رحب الرئيس السيسي بمبادرة الرئيس ترامب بإنشاء مجلس السلام والدور المنوط بالمجلس للسعي لتحقيق السلام وتسوية النزاعات المختلفة، معربا عن دعمه لتلك المبادرة.

اقرأ أيضًا:

في جلسة مع قادة الأعمال العالميين.. الرئيس السيسي يستعرض رؤية مصر الاقتصادية

مدبولي: سددنا 5 مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب في البترول

المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي ترامب الرئيس الأمريكي المنتدى الاقتصادي العالمي

