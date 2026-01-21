إعلان

في يومه الأول.. الجيش السوري يعلن مقتل 11 جنديا ويتهم قسد بخرق وقف النار

كتب : محمود الطوخي

09:43 م 21/01/2026

الجيش السوري يعلن مقتل 11 جنديا ويتهم قسد بخرق وقف

أعلنت وزارة الدفاع السورية، الأربعاء، انهيار اتفاق وقف إطلاق النار المحدد بـ4 أيام في اليوم الأول، متهمة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بتنفيذ أكثر من 35 استهدافا لمواقع الجيش، ما أسفر عن "ارتقاء 11 شهيدا وإصابة أكثر من 25 جنديا".

وأشارت هيئة العمليات في الجيش السوري، إلى قيام "قسد" باستهداف مقر عسكري حساس داخل "معبر اليعربية" بريف الحسكة، موضحة أن المقر المستهدف والذي كان موقعا سابقا لقسد يحتوي على مواد متفجرة وطائرات انتحارية، ما أدى إلى انفجاره واستشهاد عدد من الجنود وإصابة آخرين.

وفي تصريحات نقلتها وكالة الانباء السورية "سانا"، قالت الهيئة العسكرية: "نعتبر هذه الأفعال تصعيدا خطيرا وخرقا واضحا لوقف إطلاق النار، ورغبة من تنظيم قسد باستمرار استهداف السوريين وجيشهم، وضرب كل الاتفاقات السابقة بعرض الحائط".

ويأتي هذا التصعيد بعد أقل من 24 ساعة على إعلان الرئاسة السورية، أمس الثلاثاء، التوصل إلى "تفاهم مشترك" مع قوات سوريا الديمقراطية حول قضايا تتعلق بمستقبل محافظة الحسكة، وهو ما تبعه إعلان وزارة الدفاع وقف إطلاق النار في جميع قطاعات العمليات لمدة 4 أيام التزاما بالتفاهم، قبل أن تعلن اليوم عن الخروقات الواسعة.

وزارة الدفاع السورية قوات سوريا الديمقراطية الجيش السوري

