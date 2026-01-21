بيت الزكاة ينشئ أكبر مخيم للنازحين بمنطقة نتساريم بقطاع غزة

أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الانتهاء من إنشاء أكبر مخيماته للنازحين الفلسطينيين بالقرب من منطقة نتساريم بقطاع غزة؛ لإيواء العائلات التي فقدت منازلها خلال العدوان.

أوضح «بيت الزكاة والصدقات» أنه تمكَّن من إدخال 13 قافلة مساعدات إغاثية عاجلة لقطاع غزة، تضمنت أكثر من 25 ألف طن من المساعدات الغذائية والمياه النقية والمستلزمات الطبية والملابس، فضلًا عن أكثر من 16 ألف خيمة مجهَّزة لإيواء النازحين من بيوتهم التي دمرها الاحتلال الصهيوني خلال عدوانه منذ السابع من أكتوبر 2023م.