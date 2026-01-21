إعلان

بيت الزكاة ينشئ أكبر مخيم للنازحين بمنطقة نتساريم بقطاع غزة

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

09:45 م 21/01/2026

بيت الزكاة والصدقات المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الانتهاء من إنشاء أكبر مخيماته للنازحين الفلسطينيين بالقرب من منطقة نتساريم بقطاع غزة؛ لإيواء العائلات التي فقدت منازلها خلال العدوان.

أوضح «بيت الزكاة والصدقات» أنه تمكَّن من إدخال 13 قافلة مساعدات إغاثية عاجلة لقطاع غزة، تضمنت أكثر من 25 ألف طن من المساعدات الغذائية والمياه النقية والمستلزمات الطبية والملابس، فضلًا عن أكثر من 16 ألف خيمة مجهَّزة لإيواء النازحين من بيوتهم التي دمرها الاحتلال الصهيوني خلال عدوانه منذ السابع من أكتوبر 2023م.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بيت الزكاة والصدقات شيخ الأزهر قطاع غزة قافلة مساعدات إغاثية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل ارتفعت أسعار "آيفون" في مصر؟ رد رسمي يحسم الجدل
أخبار و تقارير

هل ارتفعت أسعار "آيفون" في مصر؟ رد رسمي يحسم الجدل
ترامب خلال لقائه السيسي: سد إثيوبيا مولته أمريكا وهو يسد مجرى نهر النيل
شئون عربية و دولية

ترامب خلال لقائه السيسي: سد إثيوبيا مولته أمريكا وهو يسد مجرى نهر النيل
حياة الدرديري تدعم شيرين عبدالوهاب: "صوت مصر رغم أنف الحاقدين"
زووم

حياة الدرديري تدعم شيرين عبدالوهاب: "صوت مصر رغم أنف الحاقدين"
فيديو| استشهاد 3 صحفيين باللجنة المصرية في غزة بقصف إسرائيلي مباشر
شئون عربية و دولية

فيديو| استشهاد 3 صحفيين باللجنة المصرية في غزة بقصف إسرائيلي مباشر
موقف صلاح؟.. سلوت يعلن تشكيل ليفربول لمواجهة مارسيليا
رياضة عربية وعالمية

موقف صلاح؟.. سلوت يعلن تشكيل ليفربول لمواجهة مارسيليا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام