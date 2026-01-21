إعلان

أحمد موسى: تحركات أمريكية لحل أزمة سد إثيوبيا

كتب : داليا الظنيني

09:41 م 21/01/2026

أحمد موسى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سلط الإعلامي أحمد موسى الضوء على مستجدات ملف سد النهضة، موضحاً أن الولايات المتحدة بدأت تتحرك مجدداً لتقريب وجهات النظر بين القيادة المصرية والجانب الإثيوبي للوصول إلى حل نهائي للأزمة، خاصة مع التأكيدات المستمرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفضه التام لأي إضرار بحصة مصر من مياه النيل.

وقال موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، إن المسار التفاوضي في عام 2020 شهد محطات فارقة، حيث أبدت مصر حسن نية كبيرة بتوقيع وزير الخارجية السابق سامح شكري على الاتفاق في فبراير من ذلك العام، في حين تغيبت إثيوبيا عن الحضور واعتذر السودان حينها.

وأضاف أن الرئيس ترامب كشف عن رغبته في عقد اجتماع يجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي لإنهاء هذا الملف، مشيراً إلى استغراب ترامب من حجم السد وتمويله الذي تم في عهد الديمقراطيين، وهو ما فسر عدم حدوث أي تقدم ملموس خلال فترة إدارة بايدن.

وأوضح أن إثيوبيا استغلت حالة الانشغال بأحداث ميدان التحرير عام 2011 للبدء في بناء السد، لافتاً إلى أن ترامب يدرك الآن خطورة حجب مياه النيل ويؤكد بوضوح أنه لن يكون سعيداً بمثل هذا الإجراء، معتبراً أن السد يتم استخدامه كورقة سياسية أكثر من كونه مشروعاً تنموياً.

وذكر موسى أن العلاقة القوية التي تجمع بين الرئيس السيسي وترامب تعود إلى أكثر من عشر سنوات، وتحديداً منذ لقائهما الأول خلال ترشح ترامب لفترته الرئاسية الأولى، حيث كان الرئيس السيسي أول من توقع فوزه، مما أرسى قواعد علاقة ثنائية قائمة على التقدير المتبادل، حيث يصف ترامب الرئيس السيسي دائماً بـ "القائد العظيم".

واختتم حديثه بالتأكيد على أن ترامب يثمن الدور المحوري الذي تلعبه مصر والقيادة السياسية في ملفات المنطقة وخاصة في قطاع غزة، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية تدرك تماماً أنه لا يمكن إتمام أي اتفاقات أو تهدئة في المنطقة دون وجود مصر كطرف أساسي وفاعل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد موسى سد النهضة ملف سد النهضة الولايات المتحدة ترامب مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

علامات صامتة لنقص الفيتامينات.. كيف ينبهك جسمك قبل المرض؟
نصائح طبية

علامات صامتة لنقص الفيتامينات.. كيف ينبهك جسمك قبل المرض؟
حياة الدرديري تدعم شيرين عبدالوهاب: "صوت مصر رغم أنف الحاقدين"
زووم

حياة الدرديري تدعم شيرين عبدالوهاب: "صوت مصر رغم أنف الحاقدين"
فيديو| استشهاد 3 صحفيين باللجنة المصرية في غزة بقصف إسرائيلي مباشر
شئون عربية و دولية

فيديو| استشهاد 3 صحفيين باللجنة المصرية في غزة بقصف إسرائيلي مباشر
هل الإفراط في المكملات الغذائية يرهق الكبد؟
نصائح طبية

هل الإفراط في المكملات الغذائية يرهق الكبد؟
"إعادة نص مليار".. الزمالك يصحح الأوضاع مع المستثمرين بعد سحب الأرض
رياضة محلية

"إعادة نص مليار".. الزمالك يصحح الأوضاع مع المستثمرين بعد سحب الأرض

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام