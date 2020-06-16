آلاف العاملين بمجال الصحة في فرنسا يحتجون على ظروف العمل والرواتب

باريس - (د ب أ):

انضم الآلاف من العاملين بمجال الصحة في فرنسا، اليوم الثلاثاء، إلى الاحتجاجات بشأن الرواتب وظروف العمل خلال جائحة فيروس كورونا في عدد من المدن.

وأفادت الشرطة بوقوع عدد من الاشتباكات على هامش الاحتجاجات في العاصمة باريس بعدما تجمهر متظاهرون أمام وزارة الصحة الفرنسية.

وقالت الشرطة عبر موقع تويتر إنه تم إضرام النيران في عدد من صناديق القمامة. ودعت الشرطة المحتجين إلى الهدوء، مضيفة أنها احتجزت 16 شخصا .

وأفادت منصة "فرانس إنفو" الإخبارية بأنه تم الإعلان عن أكثر من 220 احتجاجا في سائر أنحاء البلاد، بعدما دعت النقابات والتجمعات إلى يوم للعمل الوطني.

ويطالب العاملون في مجال الصحة بدفع رواتب أفضل والتركيز بصورة أقل على توجه تحقيق الربح للمستشفيات.

ويعمل النظام الصحي الفرنسي بأقصى طاقته خلال جائحة كورونا المستجد، وخاصة في منطقة جراند إست التي تضررت بشدة.

وكان رئيس الوزراء إدوار فيليب قد تعهد في وقت سابق بزيادة رواتب طواقم المستشفيات، وقدمت حكومته المزيد من إصلاحات الرعاية الصحية.

وقد أودى الوباء حتى الآن بحياة أكثر من 29 ألف شخص في فرنسا. وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون أمس الأول الأحد عن مزيد من التخفيف لإجراءات إغلاق البلاد، مشيرا إلى أن الحياة ربما تبدأ في العودة إلى طبيعتها.