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الهند ترسل فرق خبراء لمساعدة الولايات في جهود احتواء كورونا

11:20 ص الأحد 10 مايو 2020
الهند ترسل فرق خبراء لمساعدة الولايات في جهود احتواء كورونا

فيروس كورونا

مومباي- (د ب أ):

قررت وزارة الصحة الهندية إرسال فرق من الخبراء للمساعدة في جهود احتواء وباء كورونا في الولايات العشر الأكثر تضررا، حيث تسعى الدولة جاهدة للحد من تفشي الفيروس وسط عمليات الإغلاق الأوسع والأكثر تكلفة في العالم.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية أعلنت في بيان أن كل فريق سوف يتألف من مسؤول كبير بالوزارة ومسؤول حكومي صغير وخبير في الصحة العامة.

يشار إلى أن الإغلاق لم يعمل على تسطيح منحنى الفيروس في الهند كما هو الحال في إيطاليا أو إسبانيا.

ومن بين الولايات العشر التي ترسل الوزارة الفرق إليها ولاية ماهاراشترا، التي برزت عاصمتها مومباي كبؤرة للفيروس في الهند، وجوجارات وأوتار براديش وتاميل نادو ودلهي وراجستان.

وسجلت الهند حتى الآن 62939 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و2109 حالات وفاة ، وفقا لموقع وورلد ميترز.

فيروس كورونا وزارة الصحة الهندية الهند

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