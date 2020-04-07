صربيا تلغي العزل الذاتي لمرضى كورونا وتنقلهم للمستشفيات

بلجراد - (د ب أ)

قال بريدراج كون كبير علماء الأوبئة في صربيا، اليوم الثلاثاء، إن صربيا ألغت العزل الذاتي للأشخاص الذين يعانون من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وبدلاً من ذلك تقوم بنقل جميع المصابين بعدوى مؤكدة إلى المستشفيات.

وسيتم علاج المرضى الذين تكون أعراضهم شديدة في المستشفيات، في حين سيتم إرسال المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة أو بدون أعراض إلى أحد مراكز العلاج المؤقتة الكبيرة التي تم إنشاؤها للتعامل مع تفشي المرض.

وقال كون في مؤتمر صحفي متلفز: "لن تكون هناك سوى استثناءات قليلة: النساء الحوامل والنساء اللاتي لديهن اطفال حديثي الولادة والأشخاص الذين يخضعون لعمليات غسيل الكلى والذين يعانون من حالات مزمنة بحاجة إلى علاج".

وبحلول بعد ظهر اليوم، كان هناك 104 مريضًا يتلقون العلاج في المستشفى المؤقت الذي أقيم في أكبر المعارض في بلجراد ، وهو الآن مجهز بأكثر من 3 آلاف سرير.

ويعالج 64 شخصًا و38 مريضًا في مراكز مماثلة في مدينتي نيس ونوفي ساد على التوالي.

و واصيب 247 شخصًا بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل الاجمالي إلى 2447.

وقد تسبب المرض في وفاة ثلاثة أشخاص آخرين خلال نفس الفترة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 61.