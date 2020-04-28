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الإمارات تسجل 7 وفيات و541 إصابة جديدة بفيروس كورونا

07:27 م الثلاثاء 28 أبريل 2020
الإمارات تسجل 7 وفيات و541 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

دبي - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات، تسجيل 541 إصابة جديدة بفيروس كورونا وسبع وفيات، مشيرة إلى إجرائها أكثر من 25 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بالفيروس والمخالطين لهم وعزلهم.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أن تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة أسهم في الكشف عن 541 حالة إصابة جديدة من جنسيات مختلفة، وجميعها تخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ بذلك مجموع الحالات المسجلة 11 ألف و380 حالة.

كما أعلنت الوزارة، وفاة سبع مصابين من جنسيات مختلفة بسبب تداعيات الإصابة بالفيروس المستجد، إذ كانوا يعانون أمراضا مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 89 حالة.

وسجلت الوزارة شفاء 91 حالة لمصابين بالفيروس بعد تلقي رعاية الصحية اللازمة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء2181 حالة.

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