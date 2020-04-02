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بوتين يعلن أبريل "عُطلة مدفوعة الأجر" ويؤكد: ذروة كورونا "لم تأتِ بعد"

05:02 م الخميس 02 أبريل 2020
بوتين يعلن أبريل "عُطلة مدفوعة الأجر" ويؤكد: ذروة كورونا "لم تأتِ بعد"

فلاديمير بوتين

وكالات:

مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فترة العطلة المدفوعة التي تم إعلانها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في عموم أراضي البلاد حتى نهاية شهر أبريل الجاري، وذلك في محاولة لاحتواء الفيروس.

وقال بوتين، الخميس: "من المحتمل تقليص فترة العطلة المدفوعة إذا سمح الوضع بذلك"، مُشيرًا إلى أن "الإجراءات المتخذة أتاحت كسب الوقت والاستفادة من تجربة دول أخرى في مكافحة كورونا"، حسبما أوردت قناة روسيا اليوم.

وفي الوقت نفس، أكّد الرئيس الروسي أن "خطر كورونا لا يزال قائما وذروته لم تأت بعد في العالم ودولتنا".

وتابع: "لم نتمكن بعد من إحداث تحول في تفشي كورونا في موسكو".

وأضاف: "اتخاذ إجراءات مكافحة كورونا في مختلف مناطق روسيا سيتم على مستوى السلطات المحلية".

فلاديمير بوتين فيروس كورونا

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