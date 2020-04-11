حاكم نيويورك: 783 وفاة جديدة بالولاية بسبب كورونا

نيويورك - (د ب أ)

أعلن أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أن الوفيات في الولاية بسبب فيروس كورونا المستجد ما زالت مرتفعة، حيث تم تسجيل 783 حالة وفاة جديدة اليوم السبت، رغم استمرار تباطؤ معدل إدخال المرضى المستشفيات ووحدات العناية المركزة، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وجعل عدد الوفيات في نيويورك، الذي وصل إجماليه إلى 8627 حالة وفاة بسبب الفيروس، حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة تتجاوز إيطاليا، لتتصدر العالم في عدد الوفيات بسبب مرض "كوفيد- 19" الذي يصيب الجهاز التنفسي وينجم عن فيروس كورونا.

وقال كومو للصحفيين في ألباني: "الرقم مستقر إلى حد ما لكنه يستقر عند معدل مروع. هذه حقا أعداد مذهلة تظهر مدى فداحة الخسارة والألم".

وسجلت نيويورك أعلى عدد يومي للوفيات في 9 أبريل الجاري بلغ 799.

ويمثل اليوم السبت اليوم الخامس الذي تتجاوز فيه الوفيات عتبة 700 حالة وفاة بسبب الفيروس.

ومع ذلك وصف كومو الفترة الحالية بـ "نهاية المرحلة الأولى" من انتشار المرض، وكرس الكثير من وقت إيجازه اليومي للتحدث عن كيفية بدء إعادة فتح الولاية ببطء وحذر. لكنه حذر من التحرك بسرعة كبيرة، بطريقة يمكن أن تؤدي إلى موجة جديدة من العدوى.

وقال: "لا يمكنكم الاختيار بين الأرواح المفقودة والدولارات المكتسبة، لن يجعل أحد هذا مقابل ذاك ".

وحتى 10 أبريل الجاري، سجلت مدينة نيويورك 94 ألفا و409 حالات إصابة بفيروس كورونا و5429 حالة وفاة، وهو أكبر معدل في البلاد.