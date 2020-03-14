بسبب كورونا.. طائرات ركاب تعود إلى بريطانيا من منتصف رحلاتها

لندن - أ ش أ

عادت طائرات شركة (جيت 2) الجوية البريطانية، اليوم السبت، في أثناء منتصف رحلتها إلى إسبانيا بعد أن ألغت الشركة كل رحلاتها إلى إسبانيا بسبب وباء كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة (جارديان) البريطانية - على موقعها الإلكتروني - أن القرار يتبع ارتفاع حاد في أعداد المصابين بالفيروس في إسبانيا وكذلك ارتفاع حالات الوفاة إلى 120 شخصا، وهو ما دفع الحكومة الإسبانية إلى إعلان حالة طوارئ لمدة أسبوعين واحتجاز 60 ألف شخص في 4 بلدات تحت الإقامة الجبرية أمس.

وأعلنت خطوط (جيت 2) الجوية، التي تُحلق طائراتها من 9 مطارات بريطانية إلى عدة مدن إسبانية، إلغاء كل رحلاتها إلى إسبانيا وجزء البليار وجزء الكناري على الفور.

وأضافت في بيان أنه "استجابة للإجراءات المحلية التي تم تطبيقها في إسبانيا لمنع انتشار فيروس كورونا بما في ذلك إغلاق الحانات والمطاعم والمحلات والنشاطات الاجماعية، اتخذنا قرارا فوريا بإلغاء كل الرحلات".

وأكدت أنها على علم بأن الإجراءات المحلية في إسبانيا سيكون لها تأثيرا كبيرا على عطلات عملاء الشركة ولهذا اتخذت هذا القرار، مشيرة إلى أنه جاري التواصل مع العملاء لتقديم خيارات أخرى لقضاء عطلاتهم.

يأتي قرار "جيت 2" بعد إعلان خطوط "إل أو تي" الجوية البولندية تعليق كل رحلاتها من بولندا والمجر إلى إسبانيا لمدة 10 أيام بداية من 15 مارس الجاري.