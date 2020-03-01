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كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 376 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

06:34 ص الأحد 01 مارس 2020
كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 376 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

سول - (د ب أ):

اعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الاحد إصابة 376 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ما يرفع العدد الاجمالي للاصابات المؤكدة إلى 3526 من بينها 17 حالة وفاة.

ويعتبر هذا التفشي هو الأكبر خارج الصين، التي بدأ بها انتشار الفيروس في ديسمبر 2019.

وتم تسجيل الغالبية العظمى من حالات الإصابة الجديدة في مدينة دايجو، وفقا للمركز الكوري الجنوبي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها .

يشار إلى أن تفشي المرض في المدينة على صلة بكنيسة طائفة شينتشونجي المسيحية بالمدينة.

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