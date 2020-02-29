أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وصنداونز عزاء مبارك تعليق العمرة فيروس كورونا سد النهضة الطقس أسعار السجائر أسعار الذهب محمد رمضان منع المهرجانات الأهلي والزمالك

أبو الغيط يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في شمال غرب سوريا

12:29 م السبت 29 فبراير 2020
أبو الغيط يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في شمال غرب سوريا

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

القاهرة - أ ش أ

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، كافة الأطراف المتصارعة على الأرض السورية إلى وقف فوري لإطلاق النار في شمال غرب سوريا.

وحذر أبوالغيط من خطورة تصاعد المواجهات العسكرية المترتبة على التدخلات الإقليمية والدولية على الساحة السورية والتي ساهمت في تفاقم الوضع الميداني وتقويض فرص الحل السلمي للازمة السورية، وتداعيات هذا الوضع المضطرب على أمن واستقرار سوريا ومن ثم المنطقة.

وقال مصدر مسئول بالأمانة العامة بالجامعة العربية، في بيان صدر اليوم عن الجامعة، أن التصعيد العسكري في شمال غرب سوريا، شكل نموذجًا صارخًا لانتهاك القانون الدولي الإنساني، وتسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة بتشريد ما يزيد عن مليون نازح سوري ومواصلة استهداف المنشآت المدنية من مدارس ومستشفيات، مشددا على أهمية التزام كافة الأطراف بقرارات واتفاقات وقف إطلاق النار.

وأكد ابو الغيط، في هذا السياق، على مسؤولية مجلس الأمن في إقرار هدنة إنسانية فورية وتوفير المساعدة العاجلة لأكثر من ثلاثة ملايين سوري.

ونقل المصدر عن الأمين العام دعوته لإطلاق مفاوضات جدية تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف تفعيل المسار السياسي، والدفع في اتجاه تنفيذ العملية السياسة وفقا لقرار مجلس الأمن 2254، مشددا على أن اللجوء للحل العسكري لن يجلب سوى مزيد من الدمار والتشريد وإراقة الدماء.

هذا المحتوى من

سوريا اطلاق النار أحمد أبو الغيط الجامعة العربية

الخبر التالى:

سفارة السعودية في بيروت تدعو مواطنيها إلى تأجيل السفر للبنان بسبب كورونا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان