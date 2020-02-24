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هونج كونج تمنع دخول الوافدين من كوريا الجنوبية بسبب "كورونا"

04:33 م الإثنين 24 فبراير 2020
هونج كونج تمنع دخول الوافدين من كوريا الجنوبية بسبب "كورونا"

فيروس كورونا

فيكتوريا - أ ش أ

أعلن وزير الأمن في هونج كونج جون لي، اليوم الإثنين، أنه لن يتم السماح للوافدين من كوريا الجنوبية بدخول المدينة بدءا من يوم غد الثلاثاء، وذلك على خلفية انتشار حالات الإصابة بفيروس "كورونا الجديد".

وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية، نقلا عن الوزير، قوله إنه سيسمح فقط لسكان هونج كونج الوافدين من كوريا الجنوبية بدخول البلاد، وذلك بعد الخضوع لحجر صحي إجباري لمدة أربعة عشر يوما.

كما طالب بيان حكومي المواطنين بتفادي السفر "غير الضروري" لكوريا الجنوبية.

يشار إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في كوريا الجنوبية بلغ 833 حالة حتى الآن.

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فيروس كورونا كوريا الجنوبية هونج كونج

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