الأرصاد: طقس شديد البرودة وصقيع حتى الأربعاء المقبل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من السبت 3 يناير حتى الأربعاء 7 يناير 2026، إذ يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة، إلى وجود فرص لتكوّن الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

وتوقعت الأرصاد، تكون شبورة مائية من الساعة 3 لـ10 صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض المناطق.

وأضافت الهيئة، أن الملاحة البحرية تشهد اضطرابًا يوم السبت 3 يناير على بعض مناطق سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، إذ تتراوح سرعة الرياح ما بين 40 إلى 50 كم في الساعة، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

وبينت هبئة الأرصاد، أنه تنشط الرياح على فترات متقطعة خلال الفترة من السبت 3 يناير حتى الأربعاء 7 يناير على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة في الفترة من السبت إلى الأربعاء القادم وفقًا لبيان الأوقاف كالتالي:

السبت 3 يناير 2026:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 09 درجة - العظمى 19 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 09 درجة - العظمى 18 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 05 درجة - العظمى 19 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 12 درجة - العظمى 24 درجة

الأحد 4 يناير 2026:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 09 درجة - العظمى 20 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 09 درجة - العظمى 19 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 05 درجة - العظمى 20 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 12 درجة - العظمى 27 درجة

الاثنين 5 يناير 2026:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 11 درجة - العظمى 21 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 08 درجة - العظمى 21 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 07 درجة - العظمى 22 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 14 درجة - العظمى 28 درجة

الثلاثاء 6 يناير 2026:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 11 درجة - العظمى 21 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 08 درجة - العظمى 19 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 07 درجة - العظمى 21 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 13 درجة - العظمى 27 درجة

الأربعاء 7 يناير 2026:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 09 درجة - العظمى 19 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 08 درجة - العظمى 18 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 05 درجة - العظمى 19 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 09 درجة - العظمى 24 درجة

