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مقتل اثنين من حركة الشباب وإصابة آخرين في هجوم للجيش في الصومال

12:07 م السبت 22 فبراير 2020
مقتل اثنين من حركة الشباب وإصابة آخرين في هجوم للجيش في الصومال

حركة الشباب

مقديشو- (د ب أ):

قُتل اثنان من عناصر حركة الشباب وأصيب آخرون بجروح في هجوم مباغت للجيش الصومالي أمس الجمعة على منطقة “دانيدا” الواقعة غرب مدينة بلعد في إقليم شبيلي الوسطى في شمال العاصمة مقديشو، طبقا لما ذكره موقع "الصومال الجديد" اليوم السبت.

وقد شن الجيش الهجوم على مقاتلي الشباب في وقت كانوا يأخذون فيه إتاوات عن السيارات التي تعمل بين مدينتي بلعد وأفجوي وتمكن الجيش من انتزاع أسلحة كانت بحوزة المقاتلين.

ولم يصدر تعليق من جانب حركة الشباب على الهجوم الذي تعرض له مقاتلوها وتهديد ضباط الجيش بمواصلة العمليات العسكرية حتى يتم تطهير إقليم شبيلي الوسطى من مسلحيها.

وتهدف حركة الشباب،التابعة لتنظيم القاعدة، إلى إسقاط الحكومة في مقديشو وفرض تفسيرها الصارم للإسلام.

حركة الشباب الصومالية مقديشو الجيش الصومالي

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