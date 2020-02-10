بريطانيا: فيروس كورونا تهديد خطير ووشيك على الصحة العامة

لندن- (د ب أ):

قالت بريطانيا اليوم الاثنين إن فيروس كورونا الجديد يشكل تهديدا خطيرا ووشيكا على الصحة العامة.

ولفتت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.) إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تمنح الحكومة صلاحيات إضافية لمكافحة انتشار الفيروس.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة البريطانية :"عززنا القواعد حتى نتمكن من إبقاء عزل الأفراد من أجل سلامتهم الخاصة وإذا ما اعتبر مختصو الصحة العامة أنهم قد ينشرون الفيروس إلى أفراد آخرين".

وأضاف أن هذا الإجراء "سيسهل عمل كوادر الأطقم الطبية للمساعدة في الحفاظ على سلامة الأفراد في جميع أنحاء البلاد."

وأشارت وسائل إعلام بريطانية أن القرار الصادر اليوم جاء بعد أن هدد بالفرار شخص عائد من ووهان، بؤرة انتشار المرض في الصين، وموجود حاليا بالحجر الصحي.

وأوضحت أن القرار الصادر اليوم يتيح للسلطات إبقائه قسرا في الحجر.

يأتي هذا بينما أعلنت الصين أن الفيروس حصد حتى اليوم أرواح 908 أشخاص في الصين، بينما تخطى عدد المصابين 40 ألف شخص، وذلك منذ رصد انتشار الفيروس في ديسمبر الماضي.