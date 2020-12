انفجار قوي يهز مدينة أمريكية ولا أنباء عن إصابات (فيديو)

وكالات:

هز انفجار قوي مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية، في ساعات باكرة من اليوم الجمعة، دون أنباء عن إصابات إثر الانفجار.

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، فإن حافلة (منزل متنقل) متروكة في وسط المدينة انفجرت في الساعة الـ6:30 من صباح اليوم، ما ألحق ضررا بعدد من المباني في الحي.

وأشار المكتب إلى أن فرقه التي هرعت إلى موقع الحادث تقيم حاليا حجم الأضرار الناجمة عنه، ولم ترد تقارير عن إصابات حتى الآن، وليس هناك شبهات بأن الحادث بفعل فاعل.

NEW - Emergency crews are responding to an explosion in downtown #Nashville early Christmas morning.pic.twitter.com/OC2emD92bp