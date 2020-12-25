أكثر الكلمات إنتشاراً

لاشين إبراهيم لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا

انفجار قوي يهز مدينة أمريكية ولا أنباء عن إصابات (فيديو)

05:04 م الجمعة 25 ديسمبر 2020
انفجار قوي يهز مدينة أمريكية ولا أنباء عن إصابات (فيديو)

الشرطة الأمريكية

وكالات:
هز انفجار قوي مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية، في ساعات باكرة من اليوم الجمعة، دون أنباء عن إصابات إثر الانفجار.
ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، فإن حافلة (منزل متنقل) متروكة في وسط المدينة انفجرت في الساعة الـ6:30 من صباح اليوم، ما ألحق ضررا بعدد من المباني في الحي.
وأشار المكتب إلى أن فرقه التي هرعت إلى موقع الحادث تقيم حاليا حجم الأضرار الناجمة عنه، ولم ترد تقارير عن إصابات حتى الآن، وليس هناك شبهات بأن الحادث بفعل فاعل.

الشرطة الأمريكية انفجار

الخبر التالى:

الشرطة الأمريكية: انفجار مدينة ناشفيل كان متعمدا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 128993

    عدد المصابين

  • 108474

    عدد المتعافين

  • 7260

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 79729121

    عدد المصابين

  • 56125761

    عدد المتعافين

  • 1749340

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:التأمينات تعلن موعد صرف الدفعة الثالثة من متجمد العلاوات الخمس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا