تركيا تسجل 185 حالة وفاة بكورونا في آخر 24 ساعة
أنقرة - (أ ش أ):
أعلنت تركيا مساء اليوم الأحد تسجيل 185 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليبلغ إجمالي عدد المتوفين بالفيروس التاجي 13558.
وقالت الوزارة على تويتر اليوم الأحد إن عدد الإصابات المؤكدة الجديدة بفيروس كورونا بلغ 29281 ليبلغ إجمالي عدد المُصابين 494351.
وبلغ عدد من تماثلوا للشفاء في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة 4015 ليبلغ إجمالي عدد المُتعافين 400242.
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