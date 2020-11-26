الصين تسعى للتقارب مع حليفتي أمريكا: كوريا الجنوبية واليابان

سول - (د ب أ):

اختتم وزير الخارجية الصيني زيارته لليابان وكوريا الجنوبية التي كانت تهدف إلى تعزيز العلاقات مع حليفتي الولايات المتحدة، حيث تستعد المنطقة لانتهاء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزارة الخارجية الصينية إن الوزير، وانج يي، ونظيرته الكورية الجنوبية، كانج كيو وها، توصلا إلى توافق من 10 نقاط في محادثات اليوم الخميس تضمنت تعزيز التعاون بشأن السيطرة على وباء كورونا والنظر في توسيع رحلات السفر السريع بين البلدين.

وألقت هزيمة ترامب الانتخابية أمام الرئيس المنتخب جو بايدن بعنصر جديد من الغموض في العلاقات بين حليفتي الولايات المتحدة اليابان وكوريا الجنوبية وبين الصين، الشريك التجاري الأكبر لكلا البلدين، فضلا عن كونها تمثل خطرا أمنيا رئيسيا.

وأجرى بايدن اتصالات بقادة اليابان وكوريا الجنوبية هذا الشهر لطمأنتهم بشأن التزامات المنوط بها التحالف الأمريكي.

وخلال زيارته لليابان هذا الأسبوع، توصل وانج ونظيره الياباني توشيميتسو موتيجي إلى اتفاق ترفع بموجبه طوكيو بعض قيود السفر المتعلقة بالفيروس بحلول نهاية الشهر. كما أعاد الجانبان تناول خلافاتهما بشأن الجزر المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي.