الصليب الأحمر اللبناني: إصابة 70 شخصًا في اشتباكات اليوم بينهم مراسل ومصور

وكالات

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اللبنانية، أن 7 سيارات إسعاف تابعة لها منتشرة في وسط بيروت وتعمل على نقل المصابين إلى المستشفيات على أثر ما تشهده المنطقة من توترات أمنية، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

واستحدثت فرق الإنقاذ الوطني في الصليب الأحمر اللبناني، غرفة عمليات مزودة بمعدات ليلية خاصة بالثلج، وأجهزة خاصة للظروف المناخية الصعبة، بمشاركة 20 مختصًا، وباتت على جهوزية للمباشرة باستكمال عمليات البحث عن المفقودين الثلاثة في جرود بلدة حربتا.

وأعلن الصليب الأحمر، إصابة أكثر من 70 شخصًا خلال الاشتباكات المندلعة بين المتظاهرين اللبنانيين وعناصر الأمن المدعومين بقوات مكافحة الشغب وسط بيروت.

وأكد الصليب الأحمر، أنه نقل ما يقرب من 30 حالة إلى المستشفيات فيما تلقى 40 أخرين العلاج في المناطق التي تشهد اشتباكات، مشيرًا إلى أنه من بين المصابين مراسل وصحفي.