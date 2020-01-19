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الصليب الأحمر اللبناني: إصابة 70 شخصًا في اشتباكات اليوم بينهم مراسل ومصور

11:47 م الأحد 19 يناير 2020
الصليب الأحمر اللبناني: إصابة 70 شخصًا في اشتباكات اليوم بينهم مراسل ومصور

الصليب الأحمر اللبناني

وكالات

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اللبنانية، أن 7 سيارات إسعاف تابعة لها منتشرة في وسط بيروت وتعمل على نقل المصابين إلى المستشفيات على أثر ما تشهده المنطقة من توترات أمنية، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

واستحدثت فرق الإنقاذ الوطني في الصليب الأحمر اللبناني، غرفة عمليات مزودة بمعدات ليلية خاصة بالثلج، وأجهزة خاصة للظروف المناخية الصعبة، بمشاركة 20 مختصًا، وباتت على جهوزية للمباشرة باستكمال عمليات البحث عن المفقودين الثلاثة في جرود بلدة حربتا.

وأعلن الصليب الأحمر، إصابة أكثر من 70 شخصًا خلال الاشتباكات المندلعة بين المتظاهرين اللبنانيين وعناصر الأمن المدعومين بقوات مكافحة الشغب وسط بيروت.

وأكد الصليب الأحمر، أنه نقل ما يقرب من 30 حالة إلى المستشفيات فيما تلقى 40 أخرين العلاج في المناطق التي تشهد اشتباكات، مشيرًا إلى أنه من بين المصابين مراسل وصحفي.

الصليب الأحمر اللبناني لبنان اشتباكات المديرية العامة للدفاع المدني اللبنانية احتجاجات لبنان

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