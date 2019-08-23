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    مصر تُرحب بخطوة إنهاء الخلاف بين أوغندا ورواندا

    08:07 م الجمعة 23 أغسطس 2019
    مصر تُرحب بخطوة إنهاء الخلاف بين أوغندا ورواندا

    وزارة الخارجية المصرية

    القاهرة - مصراوي:

    أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة، عن الترحيب بتوقيع رئيسيّ كل من رواندا وأوغندا على مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية، وذلك في العاصمة الأنجولية لواندا مؤخرًا، وبما يهدف لإنهاء أية خلافات بين البلديّن الشقيقيّن.

    وأشاد البيان بهذه الخطوة الإيجابية التي تعكس جهد البلديّن نحو تجاوز الخلافات بينهما من خلال الحوار وتعزيز التعاون.

    وتؤكد مصر، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، مُجددًا على أن السبيل الوحيد للتعامل مع التحديات التي تواجه أفريقيا هو تفعيل مبدأ "الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية"، فإنها تدعو إلى الاستمرار في تعزيز مسار العمل الجماعي الأفريقي لمواجهة التحديات المشتركة، وتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية في السلام والتنمية.

    وزارة الخارجية المصرية أوغندا رواندا مذكرة تفاهم

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