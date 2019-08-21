عائلة موظف قنصلية بريطانيا في هونج كونج تؤكد توقيفه في الصين

بكين- (أ ف ب):

أعلنت عائلة موظف في القنصلية البريطانية في هونج كونج، فقد منذ 8 أغسطس، الأربعاء أنه أوقف فعلا في الصين، مشيرة إلى أن سلطات هونج كونج أكدت توقيفه بدون أن تضيف أي تفاصيل.

وكانت القنصلية البريطانية رفضت الثلاثاء كشف هوية الموظف المفقود أو ظروف اختفائه.

وكشفت عائلته هويته على موقع فيسبوك. وقالت إن سايمون شينغ توجه في الثامن من أغسطس إلى مدينة شينزن في إقليم جواندونج، التي تبعد ساعة عن هونج كونج، لعقد لقاء عمل.

وعاد شينغ مساء اليوم نفسه بالقطار السريع إلى هونج كونج وتبادل رسائل مع صديقته عند اجتيازه مركز الجمارك. وكتبت العائلة على فيسبوك "منذ ذلك الحين قطع الاتصال معه".

وأوضحت العائلة أن إدارة الهجرة في هونج كونج وبعد مشاورتها المكتب البلدي للتجارة في شينزن "أبلغتها شفهيا بأن سايمون يخضع للاعتقال الإداري، لكنها لم تحصل على أي تفاصيل عن أسباب ومكان ومدة توقيفه".

كما أنها ذكرت أنها لم تتلق إي إبلاغ عن توقيف إداري، بينما أكد لها محامون أن قضية شينغ تعالج من قبل مكتب الأمن العام في شينزن لكنهم لم ينجحوا في معرفة مكان احتجازه.

وكتبت العائلة في رسالتها على فيسبوك "نشعر أننا عاجزون وقلقون جدا على سايمون". وأضافت "نأمل أن يعود سايمون في أقرب وقت ممكن إلى هونج كونج".

وكان مكتب الشؤون الخارجية البريطاني عبر في بيان الثلاثاء عن قلقه بعد معلومات تتحدث عن توقيف السلطات في الصين القارية أحد موظفي قنصلية المملكة المتحدة في هونج كونج أثناء عودته إلى المدينة.

وقال البيان "نحن بصدد تقديم الدعم لعائلته والسعي للحصول على مزيد من المعلومات من سلطات إقليم غوانغدونغ وهونج كونج".

ويأتي ذلك بينما تشهد هونج كونج أسوأ أزمة سياسية منذ عقود. فمنذ أسابيع يقوم متظاهرون مطالبون بالديموقراطية بتجمعات تخللتها أحيانا مواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين.

ويتزايد تشدد الصين في مواقفها إزاء التظاهرات التي تعتبرها تهديدا مباشرا لسلطتها. وقد حذرت بكين مرارا بريطانيا -سلطة الاستعمار السابقة في هونج كونج- من "التدخل" في الاحتجاجات.

ويبدو أن الانتقادات العلنية البريطانية لطريقة التعامل مع التظاهرات غير المسبوقة المناهضة لبكين والتي تهز هونج كونج منذ أسابيع، قد أثارت غضب السلطات الصينية.