الداخلية تحرر 118 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

01:22 م 21/01/2026 تعديل في 01:31 م

غلق محلات ومقاهي

كتب- علاء عمران:
تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن تحرير 118 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء وزارة الداخلية مخالفات عدم الإلترام بقرار الغلق محلات لم تلتزم بقرار الغلق

