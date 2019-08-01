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    ترامب يطالب أوروبا باستقبال مقاتليها في داعش المحتجزين في سوريا

    11:50 م الخميس 01 أغسطس 2019
    ترامب يطالب أوروبا باستقبال مقاتليها في داعش المحتجزين في سوريا

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    واشنطن - (د ب ا)

    طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس الدول الأوروبية استقبال مواطنيها الذين ذهبوا للقتال في صفوف تنظيم داعش في سوريا، أو مواجهة فرص إطلاق سراح هؤلاء المقاتلين المقبوض عليهم وعودتهم إلى أوروبا.

    وقال ترامب للصحفيين خارج البيت الأبيض:" لدينا آلاف من مقاتلي تنظيم داعش نريد من أوروبا أن تأخذهم، ودعونا نرى، إذا فعلت ذلك، وما إذا لم تفعل، عندئذ سوف نضطر على الأرجح إلى إطلاق سراحهم كى يتجهوا نحو أوروبا".

    وتحتجز قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في سوريا والمدعومة من الولايات المتحدة هؤلاء السجناء.

    دونالد ترامب سوريا داعش أوروبا
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