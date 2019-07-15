مقتل 51 وتضرر 5 ملايين مواطن بسبب الفيضانات في الهند

نيودلهي- (د ب ا):

قال مسؤولون، اليوم الاثنين، إن الفيضانات الموسمية التي ضربت ولايات بشمال وشرق الهند تصاعدت حدتها، ما أثر على 4.5 مليون مواطن وتسبب في نزوح الآلاف من منازلهم.

ولقي 51 شخصًا حتفهم في حوادث تتعلق بالأمطار في 7 ولايات بالهند منذ الأربعاء الماضي.

وقالت الشرطة إن أحدث الحوادث شهدت انهيار مبنى خلال سقوط الأمطار بولاية هيماشال براديش أمس الأحد، ما أسفر عن مقتل 6 جنود ومدنيين اثنين.

وأثر هطول الأمطار في ولاية آسام، الأكثر تضررًا من الفيضانات، على 2.6 مليون مواطن، كما أودى بحياة 11 شخصا في 28 منطقة.

وقال مسؤولون إن المتضررين من بينهم مواطنين نزحوا من منازلهم في حين حوصر البعض في منازلهم وتكبدوا خسائر في محصولاتهم أو مصادر رزقهم.

واضطر نحو 17 ألف مواطن للجوء إلى مخيمات الإغاثة الـ 327 التي تديرها الحكومة.

ولقي 23 شخصًا حتفهم في ولايتي أوتار براديش وبيهار بشمال الهند، اللتين تتاخمان نيبال.

وقال مسؤولون بولاية بيهار إن 1.9 مليون شخص تضرروا بسبب الفيضانات في الولاية.

وتوقعت هيئة الأرصاد هطول مزيد من الأمطار بالمنطقة الواقعة بشمال شرق الهند على مدار اليومين المقبلين.