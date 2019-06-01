"أنا أحبه".. ترامب يدعم جونسون لخلافة "ماي" في رئاسة وزارء بريطانيا

لندن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بوريس جونسون سيكون خيارا "ممتازا " ليحل محل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، قبل أيام من توجهه إلى لندن في زيارة رسمية.

وقال في مقابلة مع صحيفة ذا صن البريطانية نشرت في وقت متأخر من يوم الجمعة "لقد درست بالفعل الأمر باجتهاد كبير. وأعرف مختلف اللاعبين، لكنني أعتقد أن بوريس سيقوم بعمل جيد للغاية. أعتقد أنه سيكون ممتازا".

وأضاف: "أنا أحبه. لطالما أحببته. لا أعرف ما إذا كان سيتم إختياره، لكنني أعتقد أنه رجل جيد للغاية، وهو شخص موهوب للغاية".

وقال الرئيس الأمريكي أيضا إن مرشحين آخرين في السباق لخلافة ماي، التي ستتنحى عن زعامة حزب المحافظين في 7 يونيو الجاري بعد إخفاقها في الترويج لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عبر البرلمان، طلبوا أيضا تأييده.

وقال "لا أريد أن أقول من الذي طلب، ولكن أشخاص(مرشحين)آخرين طلبوا مني تأييدهم".

كما انتقد الرئيس الأمريكي ماي لدورها الضعيف في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قائلاً: "أعتقد أن المملكة المتحدة سمحت للاتحاد الأوروبي بأن يمتلك جميع الأوراق. ومن الصعب للغاية اللعب بشكل جيد عندما يحصل طرف واحد على جميع المميزات".

وأجرى الرئيس الأمريكي مقابلة مشابهة مثيرة للجدل قبل زيارته الرسمية الأولى لبريطانيا العام الماضي، حيث قال حينها إن ماي تجاهلت نصيحته بشأن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقال مرة أخرى إن جونسون سيكون"رئيس وزراء عظيم".