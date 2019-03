ماذا نعرف حتى الآن عن الهجوم الأسوأ في نيوزيلندا؟ - صور وفيديو

كتبت- هدى الشيمي:

استيقظ العالم صباح اليوم الجمعة على أخبار مُفعجة إذ شن مسلحون هجومًا على مسجدين في مدينة كرايستشيرش، الذي أسفر عن مقتل 49 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات من بينهم مواطن سعودي، كانوا يستعدون لأداء صلاة الجمعة.

وأدانت حكومات العالم العربي والإسلامي والعالمي الهجوم المُسلح، ووصفوه بالشيء المُقزز، مؤكدين على رفضهم للإرهاب بكل أشكاله وصوره وأيا كان مصدره، ودعت حكومات العالم نيوزيلندا إلى معاقبة منفذي الهجوم بقسوة.

وقالت الشرطة النيوزيلندية إن الهجوم المسلح الذي استهدف مسجد النور ومسجد لينوود في كرايستشيرش، جنوب البلاد، اليوم الجمعة، كان مُخططًا له بشكل جيد.

وحسب الشرطة فإن 41 شخصا قضوا نحبهم في الهجوم على مسجد النور، كما قتل سبعة آخرين في الهجوم على مسجد لينوود. وتوفي أحد الضحايا في مستشفى كرايستشيرش.

وقال مفوض الشرطة النيوزيلندية مايك بوش، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إنه لم يكن هناك أي معلومات أمنية عن منفذي هجوم المسجدين، مُشيرًا إلى ضبط عدد من الأسلحة النارية في موقعي الهجوم.

اعتبرت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن أن اليوم هو الأسوأ في نيوزيلندا، ووصفت الحادث بالهجوم بالإرهابي، وأضافت: "تم التخطيط بشكل جيد بحسب معلوماتنا للعمليتين، مشيرة إلى العثور على عبوتين ناسفتين مثبتتين على سيارتين مشبوهتين وتفكيكهما".

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا إن بلادها "ترفض وتدين" بشكل تام متطرفي العنف الذين نفذوا إطلاق النار داخل مسجدين في مدينة كرايستشيرش اليوم الجمعة.وأكدت أن بلادها وطن سيبقى دائمًا وطنًا للتنوع والرأفة والحب، وموطنًا لمن يشاركونها قيمها، "وهي القيمة التي أؤكد لكم أنها لن تتزعزع، ولا يمكن لها أن تتزعزع"، على حد قولها.

الدماء في كل مكان

قال شهود عيان للشرطة النيوزيلندية إن الدماء كانت في كل مكان، ورأوا على مقربة من أحد المساجد جثث أربعة قتلى، فيما رأى مصور صحفي ثلاثة أشخاص مصابين بجروح خطيرة على بعد خطوات من أحد المسجدين.

وقبل شن الهجوم، كان مسجد النور، أحد المسجدين المستهدفين، في شارع دينز يعج بالمصلين، بمن فيهم أعضاء فريق بنجلاديش الوطني للكريكيت، الذين لم يصابوا بأذى، حسب الشرطة النيوزيلندية.

40 people were slaughtered in masjids of New Zealand#Christchurch#newzealandterrorattack pic.twitter.com/Nd22I4GMMO

— Isnaming Maaing (@gnbalti) March 15, 2019