مهاب مجاهد يحل اللغز.. ما سر انتشار النزعة الفضائحية؟

فسر الدكتور مهاب مجاهد، استشاري الطب النفسي وعضو مجلس الشيوخ، أسباب انتشار النزعة الفضائحية لدى الكثيرين على السوشيال ميديا، مؤكدًا أن انتشارها لا يعني أن الأخلاقيات ازدادت سوءًا كما يدعي البعض.

جاء ذلك خلال برنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت).

وقال "مجاهد": سوء الخلق أصبح على الملأ لأن الكل يحتمي خلف الشاشة ويمتطي جواد الكيبورد، ولو كانت المواجهة وجهًا لوجه لما استطاع الشخص أن يقول هذا الكلام.

وأضاف: التعبير عن سوء الأدب أصبح أكثر سهولة نتيجة التكنولوجيا بكل أشكالها، كما أن قليل الأدب أصبح يشعر بالونس لأنه وجد غيره.

وتابع: تحليل النزعة الفضائحية يرجع إلى اتساع الفجوة بين طبقات المجتمع واختفاء الطبقة المتوسطة تقريبًا، هذه الفجوة تولد حقدًا، والحاقد يتصيد الفضيحة حتى يشعر بأنه أفضل من (اللي أنا شايفه)، ولهذا ينشر الفضيحة.

ولفت "مجاهد"، إلى أن الهوس بالتريند يدفع الأشخاص أيضًا إلى نشر الفضائح لأنها "هَتْجيب مع الناس".

واختتم قائلًا: كل ما أَقعد أرى فضائح والذنوب الجارية على السوشيال ميديا، أتذكر قول الله تعالى: (وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ).

