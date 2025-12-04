احتفالات في غزة بمقتل ياسر أبو شباب.. فيديو وصور

شهدت عدة مناطق في قطاع غزة، اليوم الخميس، احتفالات تمثلت في توزيع الحلوى بعد الإعلان عن مقتل ياسر أبو شباب قائد ميليشيا "أبو شباب" المعارضة لحركة حماس والموالية لإسرائيل.

#شاهد | صحفيون من غزة يحتفلون بمقتل العميل للاحتلال ياسر أبو شباب. pic.twitter.com/Q8iuHlT58Q — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 4, 2025

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو تظهر عدداً من الشبان وهم يوزعون الحلوى على المارة تعبيراً عن فرحتهم بمقتل ياسر أبو شباب، فيما حملت بعض الأوراق التي ظهرت في المقاطع عبارات تشير إلى ذلك الحدث.

وثمنت حماس موقف العائلات الفلسطينية، موقف العائلات التي تبرأت من أبو شباب وكل من تورط في الاعتداء على شعب فلسطين، وفق بيان الحركة.

وأكد حماس أن مصير ياسر أبو شباب حتمي لكل من خان شعبه، لافتًا إلى أن توظيف إسرائيل لعصابات ساقطة يعبر عن عجزه أمام صمود الشعب الفلسطيني.

وقالت حماس، إن قوات الاحتلال لن تستطيع حماية أي من أذنابه، مشيرًا إلى أن وحدة الشعب الفلسطيني، هو صمام أمان ولن تكون حاضنة لعصابات مشبوهة.