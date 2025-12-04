إعلان

احتفالات في غزة بمقتل ياسر أبو شباب.. فيديو وصور

كتب-عبدالله محمود:

11:52 م 04/12/2025
شهدت عدة مناطق في قطاع غزة، اليوم الخميس، احتفالات تمثلت في توزيع الحلوى بعد الإعلان عن مقتل ياسر أبو شباب قائد ميليشيا "أبو شباب" المعارضة لحركة حماس والموالية لإسرائيل.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو تظهر عدداً من الشبان وهم يوزعون الحلوى على المارة تعبيراً عن فرحتهم بمقتل ياسر أبو شباب، فيما حملت بعض الأوراق التي ظهرت في المقاطع عبارات تشير إلى ذلك الحدث.

وثمنت حماس موقف العائلات الفلسطينية، موقف العائلات التي تبرأت من أبو شباب وكل من تورط في الاعتداء على شعب فلسطين، وفق بيان الحركة.

وأكد حماس أن مصير ياسر أبو شباب حتمي لكل من خان شعبه، لافتًا إلى أن توظيف إسرائيل لعصابات ساقطة يعبر عن عجزه أمام صمود الشعب الفلسطيني.

وقالت حماس، إن قوات الاحتلال لن تستطيع حماية أي من أذنابه، مشيرًا إلى أن وحدة الشعب الفلسطيني، هو صمام أمان ولن تكون حاضنة لعصابات مشبوهة.

