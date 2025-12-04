إعلان

مصر تقدم تعازيها لسريلانكا في ضحايا السيول والفيضانات

كتب-مصراوي:

11:39 م 04/12/2025

وزارة الخارجية المصرية

قدمت مصر خالص تعازيها لحكومة وشعب جمهورية سريلانكا في ضحايا السيول والفيضانات.

وقالت وزارة الخارجية في بيان اليوم الخميس، إن مصر تعرب عن أصدق تعازيها وخالص مواساتها لحكومة وشعب جمهورية سريلانكا في ضحايا السيول والفيضانات التي شهدتها البلاد، وما خلفته من مئات الضحايا والمصابين.

وأكدت مصر تضامنها الكامل مع حكومة سريلانكا، في هذا المصاب الأليم، معربة عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل الجميع المصابين.

