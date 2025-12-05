أكسيوس: ترامب يعتزم إعلان المرحلة الثانية من اتفاق غزة قبل عيد الميلاد

نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم إعلان الانتقال للمرحلة الثانية من عملية السلام في قطاع غزة قبل عيد الميلاد

وقال المسؤولين الأمريكيين، إنه من المتوقع لقاء رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع ترامب قبل نهاية الشهر لبحث المرحلة التالية من اتفاق غزة.

وأكدت أكسيوس في تقريرها الخميس، أن مجلس السلام الذي يرأسه ترامب سيتولى رئاسة الهيكل الحاكم في غزة.

وأوضحت المصادر، أن واشنطن والوسطاء يريدون توفير كل العناصر اللازمة للتوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الثانية بغزة.

وأضاف المسؤولين: "نحن في المراحل الأخيرة من تشكيل القوة الدولية التي أجازها مجلس الأمن الدولي وهيكل الحكم الجديد لغزة".