أول تعليق من جماعة أبو شباب على مقتل قائدهم.. ماذا حدث في غزة؟

علقت جماعة "أبو شباب" المعارضة لحركة حماس والموالية لإسرائيل، على مقتل قائدهم ياسر أبو شباب في جنوب قطاع غزة.

وأكدت جماعة "أبو شباب - القوات الشعبية" عبر صفحتها على فيسبوك، أن قائدهم قتل إثر إصابته بعيار ناري أثناء فض نزاع بين أبناء عائلة أبو سنيمة.

وقالت القوات الشعبية، في بيانها اليوم الخميس، إنه بمزيد من آيات الفخر والشموخ تنعي القوات الشعبية ياسر أبو شباب مؤسس القوات الشعبية في غزة.

وأشارت إلى أنه قتل إثر إصابة بعيار ناري أثناء محاولته لفض نزاع بين أبناء عائلة أبو سنيمة، مشيرة إلى أنه لا صحة لأي من الأنباء التي تدعي بأنه قتل على يد حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وتعهدت القوات الشعبية الموالية للاحتلال الإسرائيلي، على الاستمرار بنفس ذات درب قائدهم المقتول ياسر أبو شباب.