كشفت مجلة "دير شبيجل" الألمانية، تفاصيل محادثة هاتفية سرية جرت بين عدد من كبار القادة الأوروبيين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تناولت مسار تسوية الحرب الروسية الأوكرانية.

أشارت المجلة الألمانية، في تقرير نُشر الخميس، إلى أن الحوار يظهر انعدام ثقة متزايدًا لدى القادة الأوروبيين تجاه الدور الأمريكي في أي مفاوضات محتملة، مؤكدةً أن مخاوفهم تتمحور حول احتمال تقديم واشنطن تنازلات أحادية قد تمس بمصالح كييف.

وذكرت "دير شبيجل" أن الاجتماع عقد يوم الإثنين الماضي، وشارك فيه المستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى جانب الرئيس الأوكراني زيلينسكي.

وخلال المحادثة التي أطلعت عليها "دير شبيجل"، فإن الرئيس الفرنسي عبر عن خشيته من أن تتخلى الولايات المتحدة عن أوكرانيا في الملفات المتعلقة بالحدود، مؤكدًا وجود خطر كبير على زيلينسكي نفسه في المرحلة المقبلة.

أما المستشار الألماني ميرتس، فدعا الرئيس الأوكراني إلى التحلي بأقصى درجات الحذر، قائلًا: "إنهم يلعبون معك ومعنا"، في إشارة إلى المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر.

ومن جانبه، حثّ الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب القادة الأوروبيين على عدم ترك زيلينسكي "وحيدًا" في مواجهة الضغوط، بينما عرض أمين عام "الناتو" مارك روته تقديم حماية إضافية للرئيس الأوكراني.

وأوضحت المجلة الألمانية، أن القادة الأوروبيين كانوا ينوون عقد اجتماع مباشر مع ويتكوف وكوشنر، غير أن اللقاء لم يتم في نهاية المطاف.