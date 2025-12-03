أفراح على أنقاض الحرب.. غزيون يحتفلون بزفاف عشرات الأزواج- صور وفيديو
كتب-عبدالله محمود:
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
وسط ركام حرب غزة التي أمتدت لأكثر من عامين، شهدت مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة حفل زفاف جماعي لـ54 زوجا فلسطيني.
لم يمنع ما تشهده المدينة من خروقات وعدوان مستمرة لوقف إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، أهالي خان يونس من نصب منصة الزفاف الجماعي والتي حملت عنوان "ثوب الفرح".
رغم القتل والتدمير التي خلفته حرب الإبادة الإسرائيلية، الإ أن حفل الزفاف الجماعي كان بمثابة رسالة قوية من أهالي غزة لإسرائيل بأنهم صامدوًا ومتمسكين بأراضيهم رغم محاولات التهجير المستمرة.
وشهد حفل الزفاف الجماعي، حضور كبير من سكان خان يونس وشخصيات مجتمعية، وسط الأغاني والأهازيج والزغاريد.