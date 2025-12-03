إسرائيل تشن غارات جوية على خيام النازحين في غزة.. صور وفيديو

فيضانات مدمرة في آسيا.. بحث يائس عن ناجين وأكثر من 1000 قتيل (فيديو وصور)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 غارات جوية على خيام النازحين غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

اشتعال النار في خيام النازحين بعد استهدافها من طائرات العدو الصهيوني غرب خانيونس جنوب قطاع غزة#الإجرام_الصهيوني pic.twitter.com/SiurYEnZ3D — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) December 3, 2025

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن سلاح الجو الإسرائيلي شن غارات على خان يونس في أعقاب حادثة رفح التي أصيب فيها 5 جنود إسرائيليين.

وأفادت قناة الجزيرة، بأن مسيرات إسرائيلية شنت 4 غارات على خيام النازحين بمواصي خان يونس.

5 شهداء في قصف إسرائيلي على خيام النازحين

وأكد مستشفى الكويت التخصصي، أن 5 فلسطينيين بينهم طفلان استشهاد إثر القصف الإسرائيلي على مخيم النازحين.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، إن التحقيق الأولي كشف أن مقاتلي المقاومة الفلسطينية أطلقوا على الأرجح قذيفة على مركبة مدرعة برفح مما أدى إلى إصابة 5 جنود إسرائيليين.