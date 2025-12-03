إعلان

إسرائيل تشن غارات جوية على خيام النازحين في غزة.. صور وفيديو

كتب-عبدالله محمود:

10:30 م 03/12/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    إسرائيل تشن غارات جوية على خيام النازحين في غزة (4)
  • عرض 7 صورة
    إسرائيل تشن غارات جوية على خيام النازحين في غزة (5)
  • عرض 7 صورة
    إسرائيل تشن غارات جوية على خيام النازحين في غزة (6)
  • عرض 7 صورة
    إسرائيل تشن غارات جوية على خيام النازحين في غزة (7)
  • عرض 7 صورة
    إسرائيل تشن غارات جوية على خيام النازحين في غزة (3)
  • عرض 7 صورة
    إسرائيل تشن غارات جوية على خيام النازحين في غزة (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 غارات جوية على خيام النازحين غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن سلاح الجو الإسرائيلي شن غارات على خان يونس في أعقاب حادثة رفح التي أصيب فيها 5 جنود إسرائيليين.

وأفادت قناة الجزيرة، بأن مسيرات إسرائيلية شنت 4 غارات على خيام النازحين بمواصي خان يونس.

5 شهداء في قصف إسرائيلي على خيام النازحين

وأكد مستشفى الكويت التخصصي، أن 5 فلسطينيين بينهم طفلان استشهاد إثر القصف الإسرائيلي على مخيم النازحين.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، إن التحقيق الأولي كشف أن مقاتلي المقاومة الفلسطينية أطلقوا على الأرجح قذيفة على مركبة مدرعة برفح مما أدى إلى إصابة 5 جنود إسرائيليين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسرائيل تشن غارات جوية غارات جوية على خيام النازحين بغزة قوات الاحتلال الإسرائيلي سلاح الجو الإسرائيلي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان