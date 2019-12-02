إصابة 3 عسكريين روسيين في انفجار بمحافظة حلب السورية

موسكو - أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن إصابة 3 عسكريين روس بجروح؛ إثر انفجار عبوة ناسفة بمحافظة حلب السورية.

وأفادت الوزارة ـ في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية ـ بأن الانفجار وقع عند مرور دورية تابعة للعسكريين الروس في المحافظة ؛ ما أدى إلى وقوع إصابات لثلاثة من العسكريين الروس.