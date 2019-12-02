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إصابة 3 عسكريين روسيين في انفجار بمحافظة حلب السورية

02:53 م الإثنين 02 ديسمبر 2019
إصابة 3 عسكريين روسيين في انفجار بمحافظة حلب السورية

وزارة الدفاع الروسية

موسكو - أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن إصابة 3 عسكريين روس بجروح؛ إثر انفجار عبوة ناسفة بمحافظة حلب السورية.

وأفادت الوزارة ـ في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية ـ بأن الانفجار وقع عند مرور دورية تابعة للعسكريين الروس في المحافظة ؛ ما أدى إلى وقوع إصابات لثلاثة من العسكريين الروس.

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