إصابة 3 عسكريين روسيين في انفجار بمحافظة حلب السورية
02:53 م الإثنين 02 ديسمبر 2019
موسكو - أ ش أ
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن إصابة 3 عسكريين روس بجروح؛ إثر انفجار عبوة ناسفة بمحافظة حلب السورية.
وأفادت الوزارة ـ في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية ـ بأن الانفجار وقع عند مرور دورية تابعة للعسكريين الروس في المحافظة ؛ ما أدى إلى وقوع إصابات لثلاثة من العسكريين الروس.
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