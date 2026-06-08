أكد اللواء أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، أن نجاح خطة التنمية الخاصة بالعام المالي 2026ـ2027، مرهون بتمكين القطاع الخاص، ورفع مساهمته إلى 59%، مشيدًا بالتقرير الاستراتيجي الشامل الذي قدمته اللجنة الاقتصادية بالمجلس.

وأوضح العوضي خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أن خطة التنمية تتضمن رؤية واضحة للحفاظ على الأمن القومي بمفهومه الشامل، مشددًا على أنه لا يمكن بناء اقتصاد قوي دون بيئة آمنة ومستقرة.

وأشاد وكيل "الشيوخ" بتبني وزارة التخطيط لسياسة الطموح الحذر، والعمل على خفض معدلات التضخم، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية الراهنة.

تمكين القطاع الخاص ضرورة لنجاح خطة التنمية الاقتصادية

وشدد وكيل مجلس الشيوخ، على أن نجاح خطة التنمية مرهون بتمكين القطاع الخاص ورفع مساهمته إلى 59% في عمليات التنمية، وضخ استثمارات كبيرة في الاقتصاد الوطني، مؤكدا ضرورة عدم مزاحمة الدولة للقطاع الخاص في مجالات الاستثمار.

وأكد أهمية تعميق المكون المحلي وتنويع مصادر الطاقة، خاصة الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن ذلك يعز قدرة الدولة وسيادتها في اتخاذ القرار.

ولفت إلى جهود الدولة في تحقيق الرعاية الاجتماعية من خلال توفير فرص العمل ورفع قدرات المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية وتحت خط الفقر، مشددا على أهمية استمرار مبادرة "حياة كريمة" في هذا الإطار.



وطالب الحكومة بالإسراع في عمليات الربط الإلكتروني بين الوزارات المعنية لضمان الانضباط المالي، وتوطين الصناعات الدوائية وتقليل فاتورة الاستيراد.

كما شدد على أهمية إنشاء صندوق تحوط للطاقة لمواجهة القفزات المفاجئة في أسعار الطاقة نتيجة التداعيات العالمية، وطالب بوجود خطة حكومية لتحفيز أبناء مصر بالخارج لزيادة التحويلات بما يدعم الاقتصاد الوطني.

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