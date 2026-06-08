زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنع "جلوبال أدفانسد للأدوية"، ضمن سلسلة جولاته لمتابعة عدد من المشروعات الصناعية والإنتاجية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، وعدد من مسؤولي القطاع الدوائي.

مدبولي: الدولة تدعم توطين الصناعات الدوائية المتقدمة

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع ملف توطين الصناعات الدوائية الحيوية والمتقدمة على رأس أولوياتها، من خلال دعم إنشاء مصانع متخصصة لإنتاج المواد الخام الدوائية محليًا وفق أحدث المعايير العالمية.

وأشار إلى أن هذه التوجهات تسهم في خفض الاعتماد على الواردات وتقليل فاتورة الاستيراد، إلى جانب تعزيز القدرات التصديرية لمصر في قطاع يُعد من أهم القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني.

وزير الصحة: تعزيز التصنيع المحلي لتحقيق الأمن الدوائي

من جانبه، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الوزارة تعمل على تنويع أدوات دعم الصناعة الدوائية الوطنية وزيادة قدراتها الإنتاجية، بما يضمن تحقيق الأمن الدوائي وتوفير احتياجات السوق المحلية.

وأضاف أن الدولة تتبنى سياسات داعمة للاستثمار في القطاع الدوائي، من خلال إزالة العقبات أمام المصنعين وتقديم التيسيرات اللازمة لتسريع وتيرة الإنتاج والتوسع في توطين صناعة المواد الخام الدوائية.

رئيس هيئة الدواء: السوق المصرية جاذبة للاستثمارات العالمية

بدوره، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، استمرار الهيئة في دعم الشراكات مع الشركات الرائدة العاملة في مجال الصناعات الدوائية، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تمتلك مقومات قوية تجعلها وجهة واعدة للاستثمارات الدوائية.

وأوضح أن مجموعة "جلوبال" تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل الصناعي في قطاع الدواء، بما تمتلكه من إمكانات إنتاجية وقدرات تصديرية متنوعة.

بيتر مهني: جلوبال أدفانسد أحد الكيانات الدوائية الرائدة بالمنطقة

وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء إلى عرض قدمه الدكتور بيتر مهني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال أدفانسد"، أوضح فيه أن المصنع يعد أحد الكيانات التابعة لمجموعة جلوبال للأدوية، التي تُعد من أبرز المجموعات الدوائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار إلى أن المصنع يركز على إنتاج الأدوية المتخصصة وعالية الفاعلية، ومن بينها قطرات العين بتقنية BFS، موضحًا أن حجم الاستثمارات بالمصنع تجاوز 6 ملايين دولار.

بيتر مهني: 5 آلاف موظف و370 مستحضرًا دوائيًا

وأكد رئيس مجلس الإدارة أن مجموعة "جلوبال" تمثل منظومة صناعية وتجارية متكاملة تضم نحو 5 آلاف موظف وخبير في مختلف المجالات.

وأضاف أن المجموعة تنتج 370 مستحضرًا دوائيًا تغطي 12 مجالًا علاجيًا مختلفًا، بما يعكس تنوع محفظتها الدوائية وقدرتها على تلبية احتياجات الأسواق المحلية والخارجية.

جلوبال تمتلك بنية صناعية متكاملة

وأوضح بيتر مهني أن إجمالي المساحات التابعة للمجموعة يصل إلى نحو 119 ألف متر مربع، تشمل منشآت إنتاجية متطورة، ومخازن حديثة تدعم سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى معامل متخصصة للبحث والتطوير والرقابة وضمان الجودة.

وأكد أن المجموعة تمتلك منظومة متكاملة تشمل التصنيع والتوزيع والتسويق والاستيراد والتصدير، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.

استثمارات متنوعة في مصانع متخصصة

وأشار رئيس الشركة إلى أن مجموعة "جلوبال" تضم عددًا من المصانع المتخصصة، من بينها مصنع "جلوبال نابي للأدوية" الذي يختص بإنتاج المستحضرات الصلبة وشبه الصلبة والسائلة باستثمارات تتجاوز 5 ملايين دولار.

كما تضم المجموعة مصنع "جلوبال للصناعات الدوائية" المتخصص في إنتاج الحقن المعقمة والأمبولات والقوارير المجففة، باستثمارات تزيد على 15 مليون دولار.

جلوبال تصدر لأكثر من 40 دولة حول العالم

وأكد بيتر مهني أن المجموعة تستهدف تحويل قدراتها الإنتاجية إلى حضور عالمي واسع، موضحًا أنها ترتبط باتفاقيات تصديرية مع أكثر من 40 دولة.

وأضاف أن حجم الصادرات السنوي يبلغ نحو 10 ملايين دولار، وهو ما يعكس الثقة الدولية في المنتجات الدوائية التي تنتجها المجموعة وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

خطط للتوسع وزيادة القدرات الإنتاجية

كما استعرض رئيس الشركة خطط التوسع المستقبلية، مؤكدًا أن "جلوبال أدفانسد" تعمل على تنفيذ استثمارات جديدة تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية في مجالات التغليف والكبس والتعبئة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن هذه التوسعات تأتي ضمن استراتيجية الشركة لزيادة الإنتاج وتلبية الطلب المتنامي على منتجاتها داخل وخارج مصر.

شهادات جودة واعتمادات دولية

وأوضح بيتر مهني أن المجموعة حصلت على عدد من شهادات الجودة العالمية، من بينها شهادات ISO وشهادة ممارسات التصنيع الجيد الأوروبية (European GMP)، بما يعكس التزامها بأعلى المعايير الدولية في التصنيع الدوائي.

شراكات مع كبرى الشركات العالمية

وأضاف أن مجموعة جلوبال استطاعت على مدار أكثر من 30 عامًا بناء علاقات تعاون قوية مع العديد من الشركات العالمية الكبرى، لتصبح شريكًا موثوقًا في مشروعات التصنيع التعاقدي وتوطين الصناعة.

وأشار إلى أن من أبرز هذه الشركات: Abbott وSTADA وPfizer وOrganon وSanofi وOpella، وهو ما يعكس مكانة المجموعة داخل سوق الدواء العالمي.

منظومة متكاملة لضمان الجودة

واستعرض رئيس الشركة منظومة الجودة المطبقة داخل المجموعة، موضحًا أنها تعتمد على دمج الجودة في جميع مراحل العمل والإنتاج.

وأضاف أن المنظومة تشمل إدارة المخاطر، وتطبيق الإجراءات التصحيحية والوقائية (CAPA)، والتحقق المستمر من كفاءة النظم والمعدات والعمليات، إلى جانب تنفيذ مراجعات دورية ومتابعة مؤشرات الأداء لضمان الحفاظ على أعلى مستويات الجودة.

وفي ختام الجولة، حرص رئيس الوزراء على تفقد عدد من الوحدات الإنتاجية داخل المصنع، شملت مناطق التقسيم وكبس الأقراص وتحضير وخلط المستحضرات، بالإضافة إلى خطوط تعبئة الكبسولات الصلبة وتغليف الأقراص والكرتون، حيث اطلع على أحدث التقنيات المستخدمة في العملية الإنتاجية.