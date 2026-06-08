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أكسيوس: واشنطن لم توافق على ضربات إسرائيل لإيران وطلبت وقفها ونتنياهو عارض

كتب : وكالات

03:05 م 08/06/2026

نتنياهو

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كشف موقع أكسيوس، نقلًا عن مسؤول أمريكي، أن الولايات المتحدة لم تمنح موافقتها للضربات الإسرائيلية التي استهدفت إيران، وأبلغت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة وضع حد لهذه العمليات.

وبحسب المسؤول الأمريكي، فإن الإدارة الأمريكية أوضحت لإسرائيل موقفها الرافض لاستمرار الضربات، مؤكدة ضرورة إنهاء الهجمات وعدم المضي في مزيد من التصعيد.

خلاف بشأن الرد على إيران

وأشار المصدر إلى أن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جرى في أجواء مهذبة.

وأضاف أن نتنياهو لم يتجاوب مع طلب ترامب الداعي إلى عدم الرد على إيران، موضحًا أنه أبدى مقاومة لهذا المطلب خلال المحادثة بين الجانبين.

يشار إلى أن إيران أعلنت تعليق عملياتها العسكرية ضد إسرائيل، مع تأكيدها أن هذا القرار مرتبط بتطورات الميدان، محذرة من استئناف التحركات العسكرية إذا استمرت الهجمات أو الأعمال العدائية.

ونقلت وكالة تسنيم عن بيان للقوات المسلحة الإيرانية أن الرد الذي نفذته الجمهورية الإسلامية جاء دعماً للشعب اللبناني، واصفة إياه بأنه كان رداً مؤلماً على إسرائيل.

وأكد البيان أن القوات المسلحة الإيرانية نفذت إجراءاتها العسكرية في إطار مساندة لبنان، مشيراً إلى أن الرد استهدف مواجهة ما وصفه بالاعتداءات الإسرائيلية.

وشددت القوات المسلحة الإيرانية على أن استمرار الهجمات والأعمال العدائية، بما في ذلك ما يجري في جنوب لبنان، سيقود إلى اتخاذ إجراءات أشد قوة وأكثر قسوة من السابق.

وأضاف البيان أن أي تصعيد جديد سيُقابل برد أكثر حدة، محذراً من أن مواصلة الاعتداءات ستؤدي إلى خطوات وصفتها بأنها أشد وأقسى من الإجراءات التي اتُخذت حتى الآن.

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نتنياهو إيران ترامب حرب إيران

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