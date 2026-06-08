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وزير التخطيط أمام "الشيوخ": رفع مخصصات الصحة 25% والحماية الاجتماعية 57%

كتب : نشأت حمدي

01:36 م 08/06/2026

الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية

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استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي عقدت اليوم برئاسة المستشار عصام الدين فريد، مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 ـ 2027، مؤكدًا أن الدولة تضع الاستثمار في التنمية البشرية وبناء الإنسان المصري على رأس أولويات الخطة.

25 % زيادة في مخصصات الصحة بالموازنة الجديدة

وأوضح الوزير أن الخطة تتضمن زيادة بنسبة 25% في مخصصات قطاع الصحة تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بتوفير جميع أوجه الدعم للقطاع، وعلى رأسها استكمال المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل، لتشمل محافظة الإسكندرية، فضلاً عن استكمال مشروعات هيئة الإسعاف.

وأضاف أن مخصصات التعليم قبل الجامعي تشهد زيادة بنسبة 11.5% لزيادة الإنفاق على التعليم والتعليم الفني، والتوسع في المدارس المصرية اليابانية بإنشاء 100 مدرسة، وإنشاء وإحلال 13 ألف فصل، ورفع كفاءة 1600 مدرسة، وإعادة تأهيل 1000 مدرسة فنية بالشراكة مع القطاع الخاص.

كما تشهد مخصصات التعليم العالي زيادة بنسبة 11% لاستكمال ميكنة 60 مستشفى جامعي، واستكمال 12 جامعة تكنولوجية على مستوى الجمهورية.

رفع مخصصات التضامن الاجتماعي 57%

وأكد الحرص على تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال زيادة مخصصات التضامن الاجتماعي بنحو 57%، لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والمبادرة الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، وزيادة مخصصات الأزهر الشريف بنسبة 27.6%.

وأشار الوزير إلى زيادة الاستثمارات بقطاع المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي بنسبة 22%، والإسكان الاجتماعي بنسبة 21%، والري والموارد المائية بنسبة 88%، والطاقة المتجددة بنسبة 261%، وتأمين التغذية الكهربائية للمشروعات القومية بنسبة 16.8%.

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