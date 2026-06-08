أعلنت شركة "أوراسكوم للاستثمار" القابضة عن بدء التشغيل الجزئي لخدمات شركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل، شركة "أو تي إل للتجارة والخدمات اللوجستية" (O-Trade & Logistics)، والتي تعرف تجارياً باسم "أوتروفاتو" (Otrovato)، وذلك في إطار ربط الحركة التجارية واللوجستية بين جمهورية مصر العربية ودولة كينيا، وذلك في ضوء ما تم تداوله مؤخراً في عدد من الصحف ووسائل الإعلام.

أوراسكوم تعمل على استكشاف السوق

وأوضحت الشركة في إفصاح مرسل إلى البورصة اليوم، أنها تعمل حالياً على استكشاف السوق ودراسة فرص التعاون مع شركاء أعمال محتملين.

إطلاق منصة إلكترونية لشركة "أوتروفاتو"

وأضافت "أوراسكوم" أنها تستهدف إطلاق المنصة الإلكترونية الكاملة لشركة "أوتروفاتو" خلال الربع الأول من عام 2027، وذلك وفقاً لخططها التشغيلية والتطويرية المعتمدة.