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محافظ الجيزة: توريد أكثر من 500 ألف طن قمح محلي خلال موسم حصاد 2026

كتب : محمد أبو بكر

12:29 م 15/06/2026

الدكتور أحمد الأنصاري

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أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، تجاوز كميات القمح المحلي الموردة خلال موسم حصاد وتوريد 2026 للمستهدفات المحددة، مؤكدًا وصول إجمالي الكميات المستلمة إلى أكثر من 500 ألف طن منذ انطلاق الموسم وحتى الآن، بزيادة بلغت 316 ألف طن مقارنة بالموسم الماضي.

الأنصاري: متابعة مستمرة لمنظومة التوريد


أكد محافظ الجيزة استمرار المتابعة الدقيقة لأعمال توريد واستلام الأقماح المحلية من خلال غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والمتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية والإدارات التموينية، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية دورية لمواقع التخزين والصوامع والشون الحكومية.

أوضح أن المحافظة أعدت خطة متكاملة بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بهدف تسهيل إجراءات الاستلام وتوفير الوقت والجهد على المزارعين، مشيرًا إلى تشكيل لجان متخصصة للإشراف على عمليات التوريد والاستلام بمختلف المواقع التخزينية وضمان انتظام العمل وتلافي أي معوقات.

دعم المزارعين وتعظيم الاستفادة من المحصول


وجّه محافظ الجيزة الجهات المعنية بضرورة إزالة أي عقبات قد تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد، مؤكدًا حرص الدولة على تقديم الدعم الكامل لهم وتوفير مختلف التيسيرات منذ بدء موسم الحصاد وحتى انتهاء أعمال التوريد.

من جانبه، أوضح السيد بلاسي، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، أن المحافظة جاءت في المركز الثاني على مستوى الجمهورية من حيث كميات القمح المحلي الموردة.

وأشار إلى أن مجمع صوامع الضبعة، التابع لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، استقبل نحو 459 ألفًا و415 طنًا من القمح المحلي، لافتًا إلى أن المجمع يعد من أكبر مواقع التخزين الحديثة ويعمل بأحدث أنظمة التحكم في الوزن والتفريغ والشحن، بالإضافة إلى أنظمة الفرز والتحليل، فيما جرى توريد باقي الكميات إلى المواقع التخزينية الأخرى بالمحافظة.

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صوامع القمح توريد القمح محافظة الجيزة

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