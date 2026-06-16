أكد ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أن الحسم في كيفية تفكير إسرائيل أسهل من الحسم في سلوكها، مشيرًا إلى أن نسبة مرتفعة من الإسرائيليين تؤيد التوجهات المتطرفة تجاه لبنان أولاً وإيران ثانيًا.

وأضاف رشوان خلال حواره مع الكاتب الصحفي سمير عمر عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن ترجمة هذا الدعم المجتمعي إلى سياسات لدى الحكومة والمعارضة أمر وارد، مشيرا أن إسرائيل قد تتجنب العمليات الصاخبة، لكنها قد تلجأ إلى الاغتيالات الصامتة التي تبدو كحوادث داخلية، خصوصاً في إيران.

وتابع أن "أي اتفاق قد يؤدي إلى حالة استرخاء أمني داخل إيران، لكن السؤال: هل تستطيع إسرائيل توجيه ضربات كبرى؟ هي قادرة، لكن الإرادة السياسية مرتبطة بالموقف الأمريكي".

وشدد ضياء رشوان على أن الرئيس الأمريكي، بنسبة كبيرة، لن يسمح بضربات إسرائيلية كبرى، لكنه قد لا يمنع الاغتيالات الصامتة.

وأكد وزير الدولة للإعلام أن موقف واشنطن هو العامل الحاسم في تحديد مدى تجاوز إسرائيل للاتفاق.